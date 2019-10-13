- Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Вашингтон, который сейчас отвернулся от курдских боевиков в Сирии, в любой момент может опять начать оказывать незаконным бандформированиям помощь, и тогда ситуация вернется на прежние позиции и о разгроме террористов не будет и речи.

Такое мнение в беседе с интернет-изданием «ПолитЭксперт» высказал писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян, отметив, что Анкара имеет полное право избавить приграничные территории на севере Сирии от террористов.

По словам эксперта, на данном этапе турецкой военной операции «Источник мира» нет никакого смысла в подсчете числа уничтоженных террористов, так как нет никаких гарантий, что отвернувшиеся от курдов США через неделю не изменят опять всю конфигурацию.

«Тогда опять это все будет происходить по новой. То, что происходит в Сирии, это не предмет войны как таковой, это глобальная политическая проблема и глобальная политическая провокация. На Ближнем Востоке американцы реализовали теорию управляемого хаоса – вот корень зла», - отметил Гаспарян.

При этом политолог добавил, что операция Турции на севере Сирии является контртеррористической.

Напомним: о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии 9 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара намерена создать в северных приграничных районах безопасную зону шириной 30-35 километров, очистив ее от террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF) и перекрыв созданный боевиками канал. В созданной зоне безопасности Эрдоган намерен расселить несколько миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся на турецкой территории.

Напомним, боевики из SDF, провозглашая своей целью борьбу с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*, на самом деле, без боя занимали подконтрольные ИГ* территории на восточном берегу Евфрара, благодаря договоренностям, заключенным с террористами. При этом курдские вооруженные формирования принимали игиловцев, терпевших сокрушительные поражения от сирийских правительственных сил в ВКС РФ, в свои ряды, оказывая при этом жестокое давление на местное арабо-сунитское население.

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