Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов подвел итоги работы за неделю, отметив ее насыщенность и продуктивность

Беглов подвел итоги работы за неделю, отметив ее насыщенность и продуктивность

 Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток

Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
РФ призывает не допустить ухудшения положения мирных граждан на северо-востоке Сирии

РФ призывает не допустить ухудшения положения мирных граждан на северо-востоке Сирии

 Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии
Беглов подвел итоги работы за неделю, отметив ее насыщенность и продуктивность

Беглов подвел итоги работы за неделю, отметив ее насыщенность и продуктивность

 Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток

Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
РФ призывает не допустить ухудшения положения мирных граждан на северо-востоке Сирии

РФ призывает не допустить ухудшения положения мирных граждан на северо-востоке Сирии

 Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии
22:13   13 Октября 2019
Весь мир

Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Вашингтон, который сейчас отвернулся от курдских боевиков в Сирии, в любой момент может опять начать оказывать незаконным бандформированиям помощь, и тогда ситуация вернется на прежние позиции и о разгроме террористов не будет и речи.

Такое мнение в беседе с интернет-изданием «ПолитЭксперт» высказал писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян, отметив, что Анкара имеет полное право избавить приграничные территории на севере Сирии от террористов.

По словам эксперта, на данном этапе турецкой военной операции «Источник мира» нет никакого смысла в подсчете числа уничтоженных террористов, так как нет никаких гарантий, что отвернувшиеся от курдов США через неделю не изменят опять всю конфигурацию.

«Тогда опять это все будет происходить по новой. То, что происходит в Сирии, это не предмет войны как таковой, это глобальная политическая проблема и глобальная политическая провокация. На Ближнем Востоке американцы реализовали теорию управляемого хаоса – вот корень зла», - отметил Гаспарян.

При этом политолог добавил, что операция Турции на севере Сирии является контртеррористической.

Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Напомним: о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии 9 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара намерена создать в северных приграничных районах безопасную зону шириной 30-35 километров, очистив ее от террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF) и перекрыв созданный боевиками канал. В созданной зоне безопасности Эрдоган намерен расселить несколько миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся на турецкой территории.

Напомним, боевики из SDF, провозглашая своей целью борьбу с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*, на самом деле, без боя занимали подконтрольные ИГ* территории на восточном берегу Евфрара, благодаря договоренностям, заключенным с террористами. При этом курдские вооруженные формирования принимали игиловцев, терпевших сокрушительные поражения от сирийских правительственных сил в ВКС РФ, в свои ряды, оказывая при этом жестокое давление на местное арабо-сунитское население.

* - Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #турция #курды #политика #террористы #весь мир #военная операция #гаспарян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...