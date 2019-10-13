Беглов подвел итоги работы за неделю, отметив ее насыщенность и продуктивность

Петербургский губернатор Александр Беглов на своей рабочей странице в социальной сети «ВКонтакте» подвел итоги уходящей недели и поделился новостями.

В частности, Беглов рассказал подписчикам о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой он выразил главе государства благодарность за поддержку уже реализованных проектов и тех, которые только планируется воплотить в жизнь.

Также глава региона направил в Совет Федерации предложения по избирательному переходу к закрытой системе теплоснабжения, а также рассказал о мероприятиях по подготовке города к скорой зиме.

Петербуржцам старшего поколения, которые еще не вышли на пенсию, губернатор пообещал, что в скором времени они смогут бесплатно пройти курс профессионального обучения. Заниматься этим, по словам Беглова, будут районные службы занятости.

Двух петербуржцев – преподавателя в Институте Биоинформатики Анатолия Карпова и профессора СПбГЭТУ Артема Грязнова губернатор поздравил с победой на конкурсе Edcrunch Award. По словам Беглова, петербургская высшая школа остается эталоном хорошего образования, благодаря чему онлайн-курсы «Введение в Data Science и машинное обучение» и «Рентгенотехника» обошли на конкурсе более сотни других образовательных программ.

В заключение отчета за неделю Беглов поблагодарил петербуржцев, которые приняли участие в голосовании по наполнению строящегося арт-парка «Тучков Буян». При этом губернатор пообещал воплотить в жизнь все пожелания горожан.