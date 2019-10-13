Эксперт раскрыл объективные причины турецкой операции против курдских боевиков

Турецкая операция «Источник мира» преследует цели борьбы с терроризмом и направлена непосредственно против курдских боевиков и ИГ* на северо-востоке Сирии, заявил изданию «ПолитРоссия» эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что в воскресенье, 13 октября, войска Турции при поддержке союзных формирований выгнали курдских боевиков из центра города Рас-эль-Айн. Боевые действия в восточных районах города еще не закончились, но, как можно судить по фотоснимкам Министерства национальной обороны Турции, в центр Рас-эль-Айна уже вошел турецкий спецназ. Турция наносит интенсивные авиаудары по промышленной зоне и предместью Телль-Бейдар. Также сегодня сообщалось, что турецкие войска освободили от курдских боевиков населенный пункт Сулук в сирийской провинции Ракка.

И Рас-эль-Айн, и Сулук стали первыми целями операции, так как располагаются в почти на границе с Турцией. Напомним, задачей антитеррористической операции «Источник мира», о начале которой турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября, является обеспечение безопасности турецкой границы.

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков объяснил, что эта операция преследует цель защитить и обезопасить южную границу Турции и не допустить, чтобы в этом регионе сконцентрировались боевики различных курдских формирований, в первую очередь, Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической организацией.

«И эта цель для Анкары является абсолютно объективной. Связи турецких и сирийских, скажем так, повстанческих групп, вообще никто не отрицает. Между ними существует взаимодействие. Те кадры, которые приходят сейчас из северных районов Сирии, говорят, что количество портретов там Абдуллы Оджалана (основатель и лидер РПК – прим. ред.) довольно внушительное. Такие вещи, конечно, не могут не тревожить Анкару», – рассказал политолог.

Важно, что турецкая операция направлена исключительно против курдских радикалов, взявших под контроль земли, где исторически проживают арабы-сунниты. Армия Турции после победы над террористами не намерена продвигаться на сирийские земли. Главная цель – освободить коридор, образовавшийся вдоль трассы М-4. Эксперт объясняет, что желание турок обеспечить себе тридцатикилометровую зону безопасности вполне понятно. Север Сирии на данный момент плохо контролируется, в регионе «творится что-то невероятное».

«При этом Турция подчеркивает, что она сохраняет свою приверженность территориальной целостности Сирии. Речь идет о наведении порядка на своих границах», – отметил Егорченков.

Подконтрольные курдам сирийские земли важно зачистить еще и потому, что именно там сейчас сформированы спящие ячейки «Исламского государства»*, которые в каждую секунду могут напасть. Как рассказал политолог, курды не могут и не хотят работать по целям ИГ* и даже заявляют, что уже пойманные и содержащиеся в лагерях боевики могут разбежаться.

«И здесь, конечно нужно не забывать о том, что почему-то именно из районов, связанных и контролируемых курдами, боевики ИГ* и выходят и наносят удары. Естественно, это не случайность», – подытожил эксперт.

В частности, известно, что лагерь беженцев «Аль-Хол» на северо-востоке Сирии в провинции Хасака на деле является настоящим инкубатором для ИГ*.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.