Министерство обороны Турции сообщает о том, что в ходе антитеррористической операции на севере Сирии ликвидировано 525 боевиков.

Военная антитеррористическая операция Турции «Источник мира» продолжается в северо-восточных районах Сирии со среды уходящей недели, 9 октября.

Как сообщил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является ликвидация радикалов из курдских вооруженных формирований «Демократические силы Сирии» (SDF), которые под видом борьбы с террористами ИГ* (запрещенной в России организации), на самом деле, по договоренности с ними занимали территории на восточном берегу Евфрата, а также принимали террористов в свои ряды.

Настоящую борьбу против ИГ* в Сирии вели сирийская правительственная армия и поддерживающие ее ВКС России, которые и освободили от террористов большую часть захваченных ранее территорий.