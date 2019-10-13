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 Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии

Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии
21:07   13 Октября 2019
Весь мир

Турция ликвидировала 525 курдских боевиков в ходе операции в Сирии

Турция ликвидировала 525 курдских боевиков в ходе операции в Сирии

Министерство обороны Турции сообщает о том, что в ходе антитеррористической операции на севере Сирии ликвидировано 525 боевиков.

Военная антитеррористическая операция Турции «Источник мира» продолжается в северо-восточных районах Сирии со среды уходящей недели, 9 октября.

Как сообщил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является ликвидация радикалов из курдских вооруженных формирований «Демократические силы Сирии» (SDF), которые под видом борьбы с террористами ИГ* (запрещенной в России организации), на самом деле, по договоренности с ними занимали территории на восточном берегу Евфрата, а также принимали террористов в свои ряды.

Настоящую борьбу против ИГ* в Сирии вели сирийская правительственная армия и поддерживающие ее ВКС России, которые и освободили от террористов большую часть захваченных ранее территорий.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #турция #курды #политика #террористы #весь мир #военная операция

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