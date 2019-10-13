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21:00   13 Октября 2019
Весь мир

Глава «Независимой ассоциации сирийских курдов» не считает РПК сирийскими курдами

Глава «Независимой ассоциации сирийских курдов» не считает РПК сирийскими курдами

Президент «Независимой сирийской курдской ассоциации» Абдулазиз Таммо  не считает курдские формирования в Сирии YPG и Рабочую партию Курдистана настоящими сирийскими курдами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара начала военную операцию "Источник жизни" против курдских формирований, чтобы обеспечить безопасную зону между границей и стратегической магистралью М4 от Манбиджа до Хасаки, а также прекратить передвижения боевиков и положить конец терактам РПК.

Глава «Независимой ассоциации сирийских курдов» не считает РПК сирийскими курдами

Таммо поделился, что считает турецкую военную операцию шансом для возвращения курдских беженцев из Турции в Сирию и заявил, что около миллиона беженцев с территорий к востоку от Евфрата живет в Турции — эти люди хотят вернуться на родину, чтобы «построить новую Сирию» с «курдами, арабами, туркоманами и христианами».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция проводится против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и запрещенного в РФ ИГ*, чтобы уничтожить террористический коридор у границ республики.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.

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Автор: Олег Королев
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