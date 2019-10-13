- Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией по ситуации в Сирии

Между Анкарой и Москвой нет никаких проблем из-за ситуации в Сирии. Об этом в воскресенье заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив также, что он находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и любой вопрос по сирийской ситуации может быть урегулирован в самые короткие сроки.

«Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом России Владимиром Путиным. Если возникает вопрос, в течение суток можем переговорить и принять совместное решение относительно шагов, которые необходимо предпринимать», - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним: в среду 9 октября Турция начала военную антитеррористическую операцию в приграничных сирийских областях на севере страны. Как заявил президент Турции, целью операции является создание вблизи турецкой границы безопасной зоны и защита трассы М4.

В ходе операции Анкара рассчитывает ликвидировать курдских террористов, которые под видом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, заняли сирийские территории на восточном берегу Евфрата, приняв в свои ряды большую часть игиловцев, вместо того, чтобы ликвидировать их, как это делали сирийские правительственные войска и российские ВКС.

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