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Гаспарян признал, что Турция имеет право бороться с курдскими боевиками в Сирии
20:52   13 Октября 2019
Весь мир

Турция начала военную операцию против курдских боевиков после терактов

Турция начала военную операцию против курдских боевиков после терактов

Вооруженные курдские формирования представляют угрозу для турецкого государства, а потому имеют статус «террористических» в стране — за 2015 и 1016 год в Турции произошло семь терактов, пишет Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что в 2016 году формирование «Ястребы свободы Курдистана» взяли на себя ответственность за взрыв в Стамбуле 17 февраля, когда погибли 29 человек, а также за взрывы 10 декабря (тогда было убито 44 человека), 13 марта в Анкаре (38 жертв) и 28 апреля в Бурсе (погиб один человек).

В феврале того же года член «Революционной народно-освободительной партии-фронт» подорвался в посольстве США в Анкаре — один из охранников здания погиб. В августе 2015 года группировка напала на американское консульство в Стамбуле. В том же месяце смертник взорвал две тонны взрывчатки возле полицейского отдела в Догубаязите, а при атаке члена РПК на заминированном тракторе погибло трое, еще 24 человека пострадали.

Турция начала военную операцию против курдских боевиков после терактов

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии. По утверждению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция направлена против курдских формирований — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии». Также целью турецких военных стали и сохранившиеся в регионе ячейки запрещенной в РФ ИГ*.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.

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Автор: Олег Королев
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