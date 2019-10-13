Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

Сирийская армия возьмет под свой контроль два крупных приграничных города возле Турции в течении ближайших двух суток, сообщает Минобороны Сирии.

Армия Сирии войдет в Манбидж и остальные города для защиты населения на фоне антитеррористической операции Турции «Источник жизни», заявили в оборонном ведомстве САР. Кроме Манбиджа части сирийской армии планируют взять город Кобани, известный также как Айн-аль-Араб, в северной части провинции Алеппо.

Напомним, ранее Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии, а 9 октября начала операцию с авиаударов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление проводится против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и запрещенного в РФ ИГ*, а целью военной операции, по его утверждению, является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики. Лидер Турции сообщил, что проводит военную операцию против курдских формирований для достижения мира и стабильности в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.