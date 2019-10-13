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Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

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20:36   13 Октября 2019
Весь мир

Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

Сирийская армия возьмет под свой контроль два крупных приграничных города возле Турции в течении ближайших двух суток, сообщает Минобороны Сирии.

Армия Сирии войдет в Манбидж и остальные города для защиты населения на фоне антитеррористической операции Турции «Источник жизни», заявили в оборонном ведомстве САР. Кроме Манбиджа части сирийской армии планируют взять город Кобани, известный также как Айн-аль-Араб, в северной части провинции Алеппо.

Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

Напомним, ранее Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии, а 9 октября начала операцию с авиаударов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление проводится против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и запрещенного в РФ ИГ*, а целью военной операции, по его утверждению, является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики. Лидер Турции сообщил, что проводит военную операцию против курдских формирований для достижения мира и стабильности в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.

Армия САР возьмет под контроль два крупных приграничных города за 48 часов

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #курды #политика #новости #весь мир

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