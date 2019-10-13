Онищенко призвал сделать антитабачные меры в РФ более репрессивными

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что уменьшение числа пассивных курильщиков на 40% — отрадный факт. Но в целом, радоваться пока нечему, поэтому необходимо сделать антитабачные меры более репрессивными. Об этом парламентарий рассказал «Политике сегодня».

«Что пассивных курильщиков стало меньше — это, безусловно, отрадный факт. Потому что на них табачный дым опаснее влияет, чем на активного курильщика. И потом, зачем человеку страдать, если у кого-то свои причуды есть? Своя зависимость от никотина. Поэтому наращивать надо запретительные меры. Делать их более репрессивными», — считает Онищенко.

Политик уточнил, что реальная цифра может быть далека от общей статистики, потому как люди, вероятно, перестали курить в закрытых помещениях — начали выходить на улицу. Поэтому некурящие теперь не дышат вредным дымом.

Онищенко отдельно отметил инициативу ввести штрафы для родителей, дети которых начали курить. По его словам, подобные жесткие нововведения позволят быстрее побороть табачную зависимость у россиян.

«Есть запрет курения в помещениях, запрет курения в офисах, отсутствие курительных комнат, на улицу надо выходить. Вполне реальная цифра, но радоваться нечему пока. Взяли и совсем потерявшим ориентиры нашим авиакомпаниям разрешили открыть курительные комнаты в аэропорту. Это полное безобразие», — сетует парламентарий.

Для тех, кто бросает или собирается бросить курить, Онищенко посоветовал не сдаваться. Самое главное в борьбе с вредной привычкой — желание от нее отказаться, иначе даже медицинские меры будут бессильны. Однако не стоит забывать, что не дремлет и преступный табачный мир, который каждый раз изобретает что-то новое, добавляет собеседник агентства.

«Это вейпы, электронные сигареты, к которым мы относимся крайне благодушно. Я понимаю, что табачная мафия проплачивает и наше благодушие, находит всякого рода псевдоэкспертов, которые говорят чуть ли не о пользе этого изделия. Поэтому для того, чтобы человеку бросить курить ему нужно только захотеть этого. Только очень часто такое хотение появляется в тот момент, когда человек полностью угробил свое здоровье», — заключил Онищенко.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай объяснил, что добиться снижения числа пассивных курильщиков удалось благодаря антитабачной кампании. Так, несколько миллионов россиян перестали быть пассивными курильщиками в течение шести лет. С 2013 года в РФ появились запреты на рекламу табака в СМИ, а также на курение в общественных местах.