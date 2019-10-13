Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток

Российский президент Владимир Путин заявил, что после военных операций 2011 года в Ливии сбылись предупреждения свергнутого и убитого экс-лидера страны Муаммара Каддафи.

По словам главы РФ, хаос, воцарившийся в Ливии после событий 2011 года, пока не прекращается.

«Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой стены, поток пошел, теперь все имеют то, от чего предупреждали», — отметил российский лидер.

При этом президент добавил, что кризис миграции — не самое главное в сложившейся за восемь лет ситуации. «Самое главное, что это дестабилизирует весь Ближний Восток», — подчеркнул Путин.

Президент рассказал в интервью RT Arabic, что резолюция Совета безопасности ООН, за которую проголосовала Россия, запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев. Но разрешения на бомбардировки какой бы то ни было авиацией территории Ливии в документе не было, хотя западные партнеры этот пункт нарушили.

«Ну а что за этим последовало, мы хорошо знаем», — заключил президент.

Напомним, в марте 2011 года Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания и Норвегия в составе коалиционных сил НАТО приняли участие в военной операции в Ливии, разбомбив автоколонну ливийской армии. В ходе этих событий был убит повстанцами лидер страны Каддафи. Спустя восемь лет социологический опрос показал, что большинство ливийцев положительно относятся к покойному экс-главе Ливии.