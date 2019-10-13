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Турция не прекратит операцию против курдских боевиков после угроз санкциями
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 Турция не прекратит операцию против курдских боевиков после угроз санкциями

Турция не прекратит операцию против курдских боевиков после угроз санкциями
19:31   13 Октября 2019
Весь мир

Турция не прекратит операцию против курдских боевиков после угроз санкциями

Турция не прекратит операцию против курдских боевиков после угроз санкциями

Угрозы санкций и эмбарго на поставки вооружения в Турцию не остановят военную операцию Анкары «Источник жизни» против курдских формирований на севере Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что после начала военной операции Турция столкнулась с угрозами наложить экономические санкции и эмбарго на поставки военной продукции в страну.

«Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются», — заявил Эрдоган.

Турция не прекратит операцию против курдских формирований после угроз санкциями

Ранее в воскресенье президент Турции заявил о взятии турецкими войсками города Рас-аль-Айн и четырех деревень в его окрестностях, а также об окружении города Телль-Абъяд. Напомним, 9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии. Действия турецкой армии направлены против курдских формирований - запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Сил демократической Сирии". Кроме того, целью турецких военных стали и оставшиеся ячейки запрещенной в РФ ИГ*.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.

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Автор: Тимофей Булочкин
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