Герой России Владимир Ковтун стал героем проекта ФАН о патриотах

Полковник Владимир Ковтун, участник легендарной операции по захвату поставлявшихся моджахедам ПЗРК «Стингер» американского производства, получил звание Героя России через 32 года после совершения подвига.

Указ о награждении Ковтуна звездой Героя в воскресенье подписал президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в подписанном главой государства указе, который опубликован на сайте Кремля, Владимир Ковтун награждается:

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Как уточняет Федеральное агентство новостей, в своей рубрике «Образы российского патриотизма», Ковтун захватил образец американского переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» в 1987 году в Мельтанайском ущелье, когда ему пришлось вступить в бой с моджахедами. В частности, моджахед с дипломатом в руках смог выбежать из убежища и попытался скрыться, однако, преследовавший его Ковтун смог одним выстрелом обезвредить противника и забрать у него трофей – чемоданчик с технической документацией ПЗРК, включавшей в себя и адреса американских поставщиков и подробные инструкции по применению оружия.

Таким образом было неопровержимо доказано участие американской стороны в афганском конфликте, несмотря на то, что Вашингтон всеми силами пытался опровергнуть этот факт.

Полученное сейчас звание Героя России – не первая награда Владимира Ковтуна. Участвуя в боевых действиях в Афганистане, он семь раз был ранен и дважды получал награды – советскую Золотую Звезду Героя и орден Красной Звезды.

Закончив военную карьеру Ковтун занялся фермерством, однако не забыл и про общественную деятельность – в 2010 году офицер в отставке учредил фонд содействия развитию спортивных единоборств и военно-патриотического воспитания.

Как заявляет сам Ковтун, его главная награда – это величие Родины, которую он защищал на дальних рубежах не ради наград и чинов.