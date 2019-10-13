Герой России Владимир Ковтун стал героем проекта ФАН о патриотах

Получивший звание Героя России Владимир Ковтун назвал главной наградой величие Родины
Полковник Владимир Ковтун, участник легендарной операции по захвату поставлявшихся моджахедам ПЗРК «Стингер» американского производства, получил звание Героя России через 32 года после совершения подвига.
Указ о награждении Ковтуна звездой Героя в воскресенье подписал президент РФ Владимир Путин.
Как говорится в подписанном главой государства указе, который опубликован на сайте Кремля, Владимир Ковтун награждается:
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни».
Как уточняет Федеральное агентство новостей, в своей рубрике «Образы российского патриотизма», Ковтун захватил образец американского переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» в 1987 году в Мельтанайском ущелье, когда ему пришлось вступить в бой с моджахедами. В частности, моджахед с дипломатом в руках смог выбежать из убежища и попытался скрыться, однако, преследовавший его Ковтун смог одним выстрелом обезвредить противника и забрать у него трофей – чемоданчик с технической документацией ПЗРК, включавшей в себя и адреса американских поставщиков и подробные инструкции по применению оружия.
Таким образом было неопровержимо доказано участие американской стороны в афганском конфликте, несмотря на то, что Вашингтон всеми силами пытался опровергнуть этот факт.
Полученное сейчас звание Героя России – не первая награда Владимира Ковтуна. Участвуя в боевых действиях в Афганистане, он семь раз был ранен и дважды получал награды – советскую Золотую Звезду Героя и орден Красной Звезды.
Закончив военную карьеру Ковтун занялся фермерством, однако не забыл и про общественную деятельность – в 2010 году офицер в отставке учредил фонд содействия развитию спортивных единоборств и военно-патриотического воспитания.
Как заявляет сам Ковтун, его главная награда – это величие Родины, которую он защищал на дальних рубежах не ради наград и чинов.
«Если удастся сказать два слова Владимиру Путину, я скажу, что очень горд за Россию, очень горд, что у меня такой президент, и со своей стороны буду продолжать делать все, чтобы моя Родина была такой же великой», — заявил он журналистам.