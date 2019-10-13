Навальный устроил клоунаду в аэропорту, чтобы скрыть поездку к спонсорам в США

Блогер Алексей Навальный вместе с сотрудником своего «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Георгием Албуровым пытались скрыть свой отъезд в Нью-Йорк шутливым видеороликом, но на самом деле отправились в США за поиском новых спонсоров для «фонда».

В своем Instagram Навальный опубликовал сторис, в которой взял шутливое «интервью» у своего соратника Албурова в аэропорту. Блогер поинтересовался у сотрудника, с какой целью он отправляется в Торонто, а Албуров отшутился, что он — Кира Ярмыш и летит в Ростов.

«Вот человек, который похож на Руслана Шаведдинова. Скажите, Руслан, зачем вы летите в Торонто?», — спрашивает у Албурова Навальный, снимая видео на телефон. — На самом деле я Кира Ярмыш, как вы видите по моим лоснящимся рыжим локонам, и я лечу в Ростов», — отвечает начальнику сотрудник ФБК Албуров.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором запечатлен Навальный, проходящий на посадку в самолет до Нью-Йорка, а вовсе не до Торонто или Ростова. Журналисты сочли попытку Навального скрыть свою поездку в США странной, ведь 10 октября блогер уже посещал заграницу — в четверг он прибыл на Форум Бориса Немцова в Варшаве. Прошлогоднее мероприятие в честь покойного политика Алексей проигнорировал, но после открытия уголовного дела об отмывке денежных средств в ФБК, внесения организации в список иностранных агентов и блокировки их счетов, Навальный решил наведаться на «оппозиционный слет», чтобы найти новых зарубежных спонсоров.