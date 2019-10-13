Американцы все еще скрывают бывших членов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Так, их разместили в «зоне деэскалации» вокруг незаконной военной базы «Ат-Танф», на американском объекте в Аш-Шаддади и ряде других районов. «Экс-боевиков» доставили прямо из бывших главных оплотов «халифата» в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Тех, насчет кого курды и американцы еще не решили, что делать, разместили бок о бок с членами семьи и реальными беженцами в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. По сути, это место превратилось буквально в бомбу замедленного действия.

Примечательно, что лагерем «беженцев» он остался лишь на страницах желтой прессы. Власть там давно принадлежит боевикам ИГ, а беженцы стали целью вербовки, а значит и потенциальными террористами. В «Аль-Холе» пребывает минимум 70 тысяч людей.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»*.

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на границе государств и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они договаривались с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.