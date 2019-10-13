Рожава, провозглашенная в 2014 году автономным курдским образованием, терпит крах: сложная гуманитарная ситуация, а также террористическая и криминогенная обстановка вынудила даже мирных курдов переселиться в Иракский Курдистан.

Стоит отметить, что эти места — это два исторических района проживания этой этнической группы. Местные жители отмечают, что Иракский и Сирийский Курдистаны диаметрально противоположны.

Так, автономия на севере Ирака активно развивается. Здесь налажена инфраструктура, есть бизнес, сообщает «Федеральное агентство новостей». Эрбиль — ключевой город региона — очень ухожен и не имеет даже намека на разруху.

В то же время, Сирийский Курдистан — ад, в сравнении с этим райским местом. Здесь царит разруха, а земля выжжена. Ситуацию усугубляют разборки боевиков «Исламского государства»* (запрещено в России) и радикальных формирований самих курдов.

Что примечательно, курдские оккупанты, по всей видимости, не собираются возвращать территорию в довоенное состояние.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»*.

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на приграничной территории и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако, вместо этого они стали давить на арабское население, подвергая его не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Они договаривались с террористами, предлагая высокие посты.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.