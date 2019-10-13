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18:10   13 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что военную операцию «Источник мира» поддерживают курды Сирии

Эрдоган заявил, что военную операцию «Источник мира» поддерживают курды Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что самую большую поддержку в военной операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований в Сирии, оказали сами сирийские курды.

«Самую большую поддержку в этой операции мы получаем от сирийских курдов», — заявил турецкий президент.

Эрдоган добавил, что в ходе операции погибло двое турецких солдат и шестнадцать членов «Сирийской национальной армии» (так называет турецкая сторона союзнические силы «Свободной сирийской армии», оппозиционной правительству САР).

Эрдоган заявил, что военную операцию «Источник мира» поддерживают курды Сирии

Напомним, «Независимая ассоциация сирийских курдов» (ISKA) в воскресенье действительно заявила о поддержке турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.

Ранее Эрдоган сообщал о «нейтрализации 490 террористов», имея в виду результаты боевых действий турецкой армии против курдских формирований — Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической организацией в Турции, и «Сил демократической Сирии» (СДС). В воскресенье сообщалось, что коалиция СДС объявила принудительную мобилизацию в свои отряды всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет, чтобы отправить рекрутов сражаться с турецкими военными и их союзниками на северо-востоке Сирии.

Эрдоган заявил, что военную операцию «Источник мира» поддерживают курды Сирии

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #курды #эрдоган #политика #новости #весь мир

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