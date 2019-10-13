Эрдоган заявил, что военную операцию «Источник мира» поддерживают курды Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что самую большую поддержку в военной операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований в Сирии, оказали сами сирийские курды.

«Самую большую поддержку в этой операции мы получаем от сирийских курдов», — заявил турецкий президент.

Эрдоган добавил, что в ходе операции погибло двое турецких солдат и шестнадцать членов «Сирийской национальной армии» (так называет турецкая сторона союзнические силы «Свободной сирийской армии», оппозиционной правительству САР).

Напомним, «Независимая ассоциация сирийских курдов» (ISKA) в воскресенье действительно заявила о поддержке турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.

Ранее Эрдоган сообщал о «нейтрализации 490 террористов», имея в виду результаты боевых действий турецкой армии против курдских формирований — Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической организацией в Турции, и «Сил демократической Сирии» (СДС). В воскресенье сообщалось, что коалиция СДС объявила принудительную мобилизацию в свои отряды всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет, чтобы отправить рекрутов сражаться с турецкими военными и их союзниками на северо-востоке Сирии.