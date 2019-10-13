- Эксперт напомнил, что курды не скрывали планов использовать фактор ИГ* в своих интересах

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, «законсервированные» в охраняемых курдами лагерях на севере Сирии, могут быть использованы в информационной кампании «Демократических сил Сирии» (SDF).

Такое мнение в воскресенье в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сообщения о том, что из брошенного курдскими охранниками лагеря Айн-Исса сбежали около ста игиловцев* с членами их семей.

По словам эксперта, курды изначально заявляли, что взятые ранее в плен и помещенные в лагеря террористы ИГ* могут оказаться на свободе, так как бойцы SDF и YPG, охранявшие лагеря, оставят свои посты при продвижении турецких военных, проводящих на севере Сирии антитеррористическую операцию.

«Курды сами не скрывают, что хотят использовать этот фактор в своей информационной кампании. Так, было объявлено, что снижается число охранников в лагерях для ИГ*», — напомнил главред информационно-аналитического центра «Кассад», добавив, что и курды и США задолго до начала турецкой операции «Источник мира» использовали этот фактор.

По словам Рожина, вполне можно допустить, что «сбежавших» террористов отпустила сама охрана SDF, но вряд ли подобная практика будет использоваться повсеместно, так как боевики ИГ*, обретя свободу, вполне ожидаемо, останутся на той же сирийской территории, подконтрольной SDF, чем рискнут пробираться в переполненные войсками северные территории страны. Подобная ситуация, отметил эксперт, возможна в рамках каких-то информационных мероприятий курдов.

Напомним: о проведении антитеррористической операции «Источник мира» 9 октября сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который отметил, что целью турецкой армии является создание на сирийско-турецкой границе безопасной зоны, очищенной от террористов ИГ*, SDF и Рабочей партии Курдистана (РПК). Как сообщалось ранее, SDF, провозглашавшие, что сами ведут борьбу с ИГ*, на самом деле, в отличие от реально освобождавших от террористов сирийские территории правительственных сил и российских ВКС, предпочитали с игиловцами договариваться, и даже принимать их в свои ряды.

* -