«Демократические силы Сирии» несколько лет назад заявили о «победе» над террористической организацией «Исламское государство»* (запрещена в России). Однако якобы спящие ячейки группировки значительно крепли на оккупированных курдами территориях.

Так, сирийскую провинцию Ракка «освободили» еще в 2017 году. Сейчас же здесь радикальные исламисты проявляют ежедневную активность. Напрашивается очевидный вывод: курдские «Демократические силы» вовсе не воевали против ИГ, в отличие от Сирийской арабской армии, Воздушно-космических сил России и других союзных формирований. Напомним, что они два года назад смогли победить значительную часть террористов.

Курдские боевики попросту договаривались с членами «Исламского государства»*, предлагая им высокие посты, сообщило «Федеральное агентство новостей». Такой шаг позволял курдам без столкновений оказаться на восточных территориях реки Евфрат. Этим же и объясняется, как радикалы за несколько дней и практически без единого выстрела занимали целые области, в частности нефтяные поля «Аль-Омар» и «Ат-Танак» в Дейр-эз-Зоре.

Реальные боевые действия также имели место, однако и здесь не все так однозначно. Противостояния были лишь с отдельными группами радикальных фанатиков. Некоторые из них и вовсе переходили на сторону курдов или становились «спящими ячейками», которыми могут управлять западные спецслужбы.

Чтобы исправить положение и обеспечить безопасность, Турция объявила о военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Под прицел Анкары попали курдские радикальные формирования и ИГ*.

Операция призвана освободить оккупированные курдами территории, в первую очередь, турецко-сирийскую границу и трассу М4. В эти районы планируется переселить сирийских беженцев, два миллиона которых решили спастись от террористов в Турции.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы якобы освободить их от боевиков «Исламского государства»*. Но, вместо этого, они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.