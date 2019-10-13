«Силы демократической Сирии» объявили принудительную мобилизацию курдов

Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) объявила обязательную мобилизацию курдских мужчин в возрасте до 42 лет для участия в боевых действиях против турецких войск, проводящих военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Согласно сообщениям местных СМИ, СДС начала принудительную мобилизацию в свои отряды всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет — рекрутов направят воевать против военных частей Турции и союзнических им групп вооруженных формирований сирийской оппозиции на северо-востоке страны.

Ранее, 9 октября, СДС объявила всеобщую трехдневную мобилизацию в ожидании военной операции, анонсированной Турцией. В тот же день турецкая сторона нанесла серию авиаударов по позициям курдских формирований — Рабочей партии Курдистана и «Силам демократической Сирии», а также по боевикам запрещенной в РФ ИГ*, как утверждал глава Турции. 13 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие войска заняли город Рас-аль-Айн, близлежащие ему деревни и окружили город Телль-Абъяд. Также военное министерство Турции сообщило о 480 членах Рабочей партии Курдистана «обезвреженных в ходе антитеррористической операции».

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.