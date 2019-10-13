- Эксперт заявил, что военная операция в Сирии складывается хорошо для Турции

Антитеррористическая военная операция «Источник мира», которую Турция проводит в приграничных районах на севере Сирии против вооруженных курдских формирований SDF, а также террористов ИГ* (запрещена в РФ) и РПК (запрещена в Турции), пока складывается хорошо для Анкары.

Такое мнение в воскресенье в беседе с информагентством NationNews высказал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Для Турции ситуация складывается достаточно успешно, в ближайшее время, ближайшую неделю, она решит вопрос с установлением 30-километровой зоны. Внешнее давление ее не сильно смущает, то есть она готова продолжать, даже несмотря на санкции и осуждение некоторого числа государств», - отметил эксперт.

При этом он добавил, что США в данной ситуации предпочли самоустраниться, бросив на произвол судьбы своих союзников курдов, которым они ранее дали гарантии. Курды, которые в свое время сделали ставку на американцев, по словам Рожина, по сути, сами виноваты в том, что оказались ими преданы и теперь турки их «больно избивают».

Напомним: о начале антитеррористической военной операции на севере Сирии 9 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, операция проводится для того, чтобы очистить данный район от курдских «демократических сил Сирии» (SDF), которые, заявляя, что они борются с боевиками ИГ*, на самом деле, договариваются с террористами, и, благодаря этому, занимают новые территории, после чего применяют насилие и давление по отношению к местному арабо-сунитскому населению.

Ранее основные силы ИГ* были уничтожены на территории Сирии силами правительственной армии и российских ВКС.

* -