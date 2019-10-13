Курдские террористы следуют примеру ИГ* в «отборе» новых бойцов

Принудительная демобилизация в ряды «Демократических сил Сирии» в районе так называемого Сирийского Курдистана идет уже не первый год.

Напомним, что курдские формирования действуют на оккупированных ими территориях Заевфратья. Здесь полевые командиры следуют достаточно простой схеме: похищают представителей местного арабского населения и отправляют их на службу. Некоторые бедолаги попадают прямиком на передовую, чтобы восполнить потери среди курдов, сообщил ФАН.

Стоит отметить, что аналогично действовали члены террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории России), когда работали в Дейр-эз-Зоре. Несомненно, такая вербовка вызывает возмущение у жителей оккупированных территорий. Сирийцы выходят на демонстрации против преступлений членов курдских формирований.

Как сообщала одна из жительниц Заевфратья, насильственная демобилизация усилилась вместе с проведением турецкой операции «Источник мира», которая стартовала 9 октября. Анкара намерена уничтожить террористический коридор на границе, а также вернуть мир и стабильность в регион. Прежде всего ее интересует деэскалация ситуации на турецко-сирийской границе и трассе М4. Наступление носит антитеррористический характер.

Стоит отметить, что вооруженные формирования курдов взяли под контроль ряд районов под предлогом якобы их освобождения от боевиков ИГ*. Однако никаких боевых действий против них так и не последовало, они ликвидируют лишь самых радикальных фанатиков. В то время как ВКС РФ и САА действительно пытаются избавить регион от терроризма, курды дискриминируют и применяют насилие к арабскому населению захваченных территорий.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.