США дополнительно выводят из Сирии тысячу военнослужащих

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты выводят из Сирии дополнительно одну тысячу своих военнослужащих.

По его словам, Турция, которая проводит на севере Сирии военную антитеррористическую операцию, возможно, собирается расширить наступление в южном и западном направлениях. Об этом Эспер заявил в эфире телеканала CBS.

При этом он отметил, что данный шаг Пентагон предпринял в связи с тем, что американские военнослужащие в Сирии могут оказаться между двумя наступающими армиями. По словам Эспера, подобное развитие ситуации было бы «ужасным» для американских военных, и США не допустят этого.

Напомним, турецкая военная операция против курдских вооруженных формирований на севере Сирии была начата 9 октября. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью антитеррористической операции является создание 30-35-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе, и очищение этой территории от бойцов курдских «Демократических сил Сирии» (SDF), которые, сами заявляя о борьбе против террористов, предпочитают с ними договариваться и принимать их в свои ряды.

Подавляющее большинство террористов ИГ* в Сирии было ликвидировано сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС.

США, в ответ на заявление Эрдогана о начале антитеррористической операции, поспешили вывести своих военнослужащих из зоны ее проведения и не мешать Анкаре.