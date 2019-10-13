Навальный собрался в «финансовое турне» ради поиска новых спонсоров для ФБК

Блогер Алексей Навальный отправился в «финансовое турне» по зарубежным странам ради поиска новых спонсоров среди западных НКО для российской «внесистемной оппозиции».

После уголовного дела, заведенного в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» в связи с отмыванием миллиарда рублей, организацию Навального внесли в список иностранных агентов в РФ. В этот же момент Навальный находился в Варшаве на Форуме Бориса Немцова, куда приехал для поиска новых зарубежных спонсоров для своего «фонда», сообщает Федеральное агентство новостей. При этом на прошлогоднем мероприятии его не было: Алексей засобирался в Варшаву после того, как счета ФБК были заблокированы, а у организации появились серьезные финансовые проблемы.

Из-за включения в список иноагентов и скандала с отмыванием денег, Навальный был вынужден отказаться от «традиционных» схем получения средств от западных компаний и физических лиц. Близкий к Навальному источник сообщил телеграм-каналу «Лесонавал», что блогер ездил в Польшу для встреч с новыми спонсорами. Ради пиара «борца с режимом» Навальному организовали дебаты с профессором Стэнфорда Френсисом Фукуямой, в ходе которых тот предсказуемо заявил, что «армянская и украинская революции — это про достоинство», а у России нет практики «изгнания следов авторитарного режима».

Форум Немцова в Польше был первой остановкой Навального в поиске новых источников обогащения от западных спонсоров, причем появление блогера в организованных западными НКО мероприятиях будет сопровождаться «правильным» освещением в зарубежных СМИ.