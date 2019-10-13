Курдские боевики притесняют арабское население оккупированных районов Сирии

Курдские радикальные формирования на оккупированных территориях Сирии почувствовали себя настоящими хозяевами. Дело дошло до притеснения арабского населения районов, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что численность курдов составляет всего девять процентов от общей численности сирийцев. Однако радикалам этнической группы стало недостаточно территорий и они под предлогом «освобождения» северо-востока республики от террористов «Исламского государства»* (запрещено в России) оккупировали ряд регионов.

Но и этого им было недостаточно и они занялись притеснением и дискриминацией арабского населения. Во главе действа встали Демократические силы Сирии. Например, детей местных школ насильно заставляют учиться на курдском языке и по курдским учебникам.

Конечно, такое отношение не могло не вызвать протесты среди арабов, однако подобные мероприятия быстро и зачастую жестоко подавляют. Курды не чураются использования оружия или смертей среди, по сути, захваченных людей.

9 октября Турция заявила о начале военной операции антитеррористического характера «Источник мира». По словам главы страны Тайипа Эрдогана, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»*.

Цель «Источника мира» — уничтожение террористического коридора, который хотели создать боевики вдоль границы. К тому же, она проводится для достижения мира и стабильности в Сирии, в первую очередь, на границе с Турцией и на стратегической трассе М4.

Формирования курдов не ведут боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого они договариваются с террористами о сотрудничестве, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.