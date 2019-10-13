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16:26   13 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли сирийский город Рас-аль-Айн

Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли сирийский город Рас-аль-Айн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об установлении турецкими войсками контроля над сирийским городом Рас-аль-Айном и прилегающими к нему четырьмя деревнями.

Турецкий лидер подчеркнул, что окружен и город Телль-Абъяд, а в ходе обстрелов приграничных турецких городов с сирийской территории погибло 18 мирных жителей Турции. Еще 147 получили ранения.

«В ходе операции «Источник мира» наши военные при поддержке «Сирийской национальной армии» установили контроль над Рас-аль-Айном и прилегающими к нему четырем деревням. Окружен также город Телль-Абъяд», — заявил Эрдоган, цитирует ТАСС.

Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли сирийский город Рас-эль-Айн

Турецкий президент отметил, что за пять дней военной операции «Источник мира» по приграничным городам Турции было выпущено более 650 снарядов. В установлении контроля над Рас-аль-Айном также участвовали формирования Свободной сирийской армии (ССА), которую турецкая сторона называет «Сирийской национальной армией» после установления союзничества с организацией для борьбы с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической, «Демократическими силами Сирии» и запрещенной в РФ ИГ*.

Напомним, сегодня Минобороны Турции сообщило о почти 500 членах Рабочей партии Курдистана, «обезвреженных в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира».

Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли сирийский город Рас-эль-Айн

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #эрдоган #политика #общество #весь мир

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