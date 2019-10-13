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Эксперт заявил, что военная операция в Сирии складывается хорошо для Турции
16:34   13 Октября 2019
Весь мир

Турция собирается создать 35-километрровую зону безопасности на границе с Сирией

Турция собирается создать 35-километрровую зону безопасности на границе с Сирией

Целью турецкой антитеррористической военной операции в приграничных районах на севере Сирии является создание зоны безопасности глубиной 30-35 километров.

Об этом в воскресенье сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

«Операция «Источник мира» успешно продолжается, при помощи нее мы намерены создать зону безопасности глубиной 30-35 километров. На данный момент в ходе боевых действий нейтрализовано 490 террористов», - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, террористические организации, против которых проводится операция, не способны противопоставить никаких серьезных сил турецкой армии и союзной ей «Сирийской свободной армии» (ССА).

Напомним: о начале военной операции «Источник мира» в Сирии Эрдоган объявил в среду 9 октября, подчеркнув, что ее целью является очистка северных приграничных территорий САР от террористов запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и запрещенной в РФ и ряде других государств террористической группировки ИГ*, а также ликвидация созданного ими коридора.

Курдские вооруженные формирования, против которых Турция проводит операцию, сами объявляли своей целью борьбу с ИГ*, однако, вместо этого, предпочитают договариваться с террористами, и именно благодаря этому им удалось занять территории на восточном берегу Евфрата. На протяжении последних лет, основные силы ИГ* были разгромлены в Сирии силами правительственной армии и российских ВКС, в то время, как курды, напротив принимали террористов в свои ряды.

Турция собирается создать 35-километрровую зону безопасности на границе с Сирией

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Автор: Александр Люблинский
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