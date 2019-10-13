Исторически сложилось, что курды проживали в трех областях Сирии: кантоны Африн, Кобани и Джазире. Их численность от общего населения республики не превышает девяти процентов.

Однако курдские радикалы, которые преследуют идею «собственного государства», под предлогом зачистки северо-восточных регионов страны от членов террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) попросту оккупировали территории.

Как отметило «Федеральное агентство новостей», они значительно вышли за пределы своего исторического проживания. Более того, мирные жители несколько лет вынужденно терпели произвол курдских террористов, которые получили власть за счет оружия и поддержки Вашингтона.

Так, в 2017 году формирования курдов пришли в Заевфратье. В этих регионах, в основонм, проживают арабы-сунниты. Такое положение дел не помешало боевикам взять под контроль территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо этого, они могли передать их официальному Дамаску, но отказались от этой идеи, чем обострили и без того неслабый накал арабо-курдских отношений.

Ранее Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на восточной части Сирии. Как отмечал глава страны Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки ИГ*.

Цель «Источника мира» — уничтожение террористического коридора, который хотели создать боевики вдоль турецко-сирийской границы. К тому же, она проводится для достижения мира и стабильности в Сирии, в первую очередь, на приграничных территориях и на трассе М4.

Стоит отметить, что курдские боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого они договаривались с террористами о сотрудничестве, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.