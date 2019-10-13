Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

 Депутат Альшевских рассказал, как новый храм поможет благоустройству Екатеринбурга

Депутат Альшевских рассказал, как новый храм поможет благоустройству Екатеринбурга
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Операция Турции в Сирии приблизит разгром террористов, считает эксперт

Операция Турции в Сирии приблизит разгром террористов, считает эксперт

 США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией
Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

 Депутат Альшевских рассказал, как новый храм поможет благоустройству Екатеринбурга

Депутат Альшевских рассказал, как новый храм поможет благоустройству Екатеринбурга
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Операция Турции в Сирии приблизит разгром террористов, считает эксперт

Операция Турции в Сирии приблизит разгром террористов, считает эксперт

 США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией
15:50   13 Октября 2019
Весь мир

США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

Американцы решили отказать курдским формированиям в технической и военной помощи в действиях против Турции и поддерживающих ее сил. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее турецкий глава Тайип Эрдоган сообщал, что антитеррористическая операция «Источник мира» на востоке Сирии должна освободить от курдских террористов участок на границе стран. Его глубина составит порядка 30 километров, вплоть до трассы М4. По задумке Анкары, на освобожденной территории расселят порядка двух миллионов сирийских беженцев, которые ранее бежали в Турцию из-за террористов. Сейчас сохраняется угроза того, что весь этот поток может перенаправиться в Европу.

Вместе с тем, операция Турции преследует цель создать буферную зону, которая поспособствует предотвращению действий членов «Рабочей партии Курдистана», «Отрядов народной самообороны» и «Исламского государства»*(запрещено в России).

США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

Американцы прекрасно осведомлены о планах турков. Они  приняли благоразумное решение не ввязываться в турецко-курдское противостояние и отказать курдским боевикам в поддержке. Турецкие силы же смогут без помех провести антитеррористическую операцию на восточном берегу Евфрата, тем самым приблизить стабилизацию Сирии.

США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

«Источник мира» стартовал 9 октября. Сейчас турецкие военные освободили свыше 20 городов и несколько участков стратегической магистрали.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они договаривались с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Анна Манц
#сша #турция #курды #террористы #источник мира

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...