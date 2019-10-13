США отказали в поддержке курдским боевикам в противостоянии с Турцией

Американцы решили отказать курдским формированиям в технической и военной помощи в действиях против Турции и поддерживающих ее сил. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее турецкий глава Тайип Эрдоган сообщал, что антитеррористическая операция «Источник мира» на востоке Сирии должна освободить от курдских террористов участок на границе стран. Его глубина составит порядка 30 километров, вплоть до трассы М4. По задумке Анкары, на освобожденной территории расселят порядка двух миллионов сирийских беженцев, которые ранее бежали в Турцию из-за террористов. Сейчас сохраняется угроза того, что весь этот поток может перенаправиться в Европу.

Вместе с тем, операция Турции преследует цель создать буферную зону, которая поспособствует предотвращению действий членов «Рабочей партии Курдистана», «Отрядов народной самообороны» и «Исламского государства»*(запрещено в России).

Американцы прекрасно осведомлены о планах турков. Они приняли благоразумное решение не ввязываться в турецко-курдское противостояние и отказать курдским боевикам в поддержке. Турецкие силы же смогут без помех провести антитеррористическую операцию на восточном берегу Евфрата, тем самым приблизить стабилизацию Сирии.

«Источник мира» стартовал 9 октября. Сейчас турецкие военные освободили свыше 20 городов и несколько участков стратегической магистрали.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они договаривались с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.