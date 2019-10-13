Операция Турции в Сирии приблизит разгром террористов, считает эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявив о начале антитеррористической операции на северо-востоке Сирии, озвучил благородную цель – ликвидировать в приграничных районах не только бойцов запрещенной в Турции РПК (Рабочей партии Курдистана), но и боевиков ИГ* (террористической группировки, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды», писателя Виктора Баранца, которое в воскресенье приводит интернет-издание «Слово и дело», вопрос заключается лишь в том, как Эрдоган собирается достигнуть поставленных целей.

«Сейчас ситуация такая, что танками и пушками террористов не разгромишь. Здесь в бой должны пускаться очень тонкие инструменты, такие, как отряды спецназа и разведки, потому что сейчас отфильтровать игиловцев*, растворенных в курдских незаконных вооруженных формированиях и среди мирного местного населения на севере Сирии, очень тяжело», - отметил эксперт.

По его словам, если турки действительно задались целью ликвидировать террористов ИГ* и создать на сирийско-турецкой границе зону безопасности, за дело должны взяться турецкие и сирийские спецслужбы.

При этом Баранец отметил, что, если Эрдоган осуществит задуманное – очистит регион от террористов и заселит его миллионами сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции – это будет очень хорошо.

Напомним: турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» в Сирии началась 9 октября. Как заявил в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение приграничных районов от курдских вооруженных формирований, которые утверждают, что сами якобы борются с террористами ИГ*. Стоит напомнить, что курдские «Демократические силы Сирии» (SDF), в отличие от сирийских правительственных сил и ВКС России, уничтоживших подавляющее количество террористов в САР, на деле сотрудничают с ними и включают боевиков в свои ряды. Именно благодаря договоренностям с террористами ИГ* боевики SDF захватили территории на восточном берегу Евфрата, где теперь они притесняют местное арабо-сунитское население.