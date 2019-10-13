Турция освободила свыше 20 городов Сирии от курдских террористов

Турецким силам в ходе антитеррористической операции «Источник мира» удалось освободить свыше 20 населенных пунктов Сирии от курдских формирований, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что большинство из поселений и городов находятся в северных частях провинций Ракка и Хасака. Кроме этого, в министерстве национальной обороны Турции сообщали о взятии под контроль центра Рас-эль-Айны. Этот крупный приграничный город находится на северо-западе от Хасаки.

Также они смогли отбить у курдских «Отрядов народной самообороны» ряд участков трассы М4. Стоит отметить, что магистраль имеет стратегическое значение, так как она связывает Кобани с Хасакой, а далее уходит в Ирак.

Вместе с тем, канал Al Hadath сообщает, что арабо-курдский альянс «Демократические силы Сирии» опровергает данные.

Антитеррористическая операция Турции на востоке Сирии стартовала 9 октября. Глава государства Тайип Эрдоган сообщал, что она направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Вооруженные формирования курдов взяли под контроль ряд районов арабской границы под предлогом якобы их освобождения от боевиков ИГ*. Однако никаких боевых действий против них так и не последовало, они ликвидируют лишь самых радикальных фанатиков. В то время как ВКС РФ и САА действительно пытаются избавить регион от терроризма, курды дискриминируют и применяют насилие к арабскому населению захваченных территорий.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.