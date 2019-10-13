Эксперт рассказал, как США выбирали между Турцией и курдскими формированиями

Востоковед Андрей Онтиков рассказал о договоренности Вашингтона с Анкарой по поводу вывода американских войск из приграничных районов Сирии. Об этом он сообщил в интервью Nation News.

Онтиков пояснил, что после вывода военнослужащих США с территории САР, турецкие военные тут же начали операцию «Источник мира», направленную, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, против считающейся террористической в его стране Рабочей партии Курдистана, «Демократических сил Сирии» и запрещенной в РФ ИГ*.

«На уход США с тех территорий повлиял ряд факторов. Как минимум, Трамп обещал вывести войска из Сирии, и действия Вашингтона можно рассматривать как первый шаг в этом направлении. Это особенно важно в свете стартовавшей в США предвыборной кампании», — рассказал Онтиков.

Востоковед пояснил, что США оказались «не в самом удобном положении» и были вынуждены выбирать «меньшее зло» из двух союзнических сил, являющихся друг для друга злейшими врагами — между Турцией, союзной Вашингтону по НАТО, и курдскими вооруженными формированиями, поддержанными Штатами ранее.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.