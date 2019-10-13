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15:00   13 Октября 2019
Россия

Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

Прошедший в Варшаве 10 октября Форум Бориса Немцова собрал в рядах своих участников известных российских «оппозиционеров» и их иностранных кураторов, придумавших новую схему сбора денег — на этот раз они залезли в карман доверчивых эмигрантов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Главным спонсором создания Фонда Бориса Немцова выступил олигарх Михаил Ходорковский: первый форум был организован его «Открытой Россией», признанной в РФ нежелательной. Позже лицом организации стала дочь покойного политика Жанна Немцова, а Ходорковский и его структуры удалились от управления фондом и форумом.

Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

Ходорковский заменил скомпрометированную «Открытую Россию» другими фондами и организациями, которые в России малоизвестны, потому что «работают» по диаспорам российских эмигрантов за границей. Журналисты выяснили, что именно через осевших в Европе и США россиян деньги Ходорковского и иностранных структур попадают на счета «оппозиционеров» в РФ. Схема позволяет скрыть прямые контакты фондов американского миллионера Джорджа Сороса и различных западных «демократических» НКО с Навальным, его «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК) и другими руководителями так называемой «несистемной оппозиции» в России.

Ходорковский финансирует Навального через российских эмигрантов в ЕС и США

Напомним, ранее сообщалось, что основатель ФБК Навальный выступил против системной оппозиции в России и назвал системных либералов «русофобами», не приносящими никакой пользы обществу.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #ходорковский #навальный #новости #общество

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