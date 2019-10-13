- Курды сообщили, что несколько семей боевиков ИГ* бежали из лагеря в Сирии

Ряд семей боевиков террористической группировки ИГ* (деятельность которой запрещена в РФ по решению Верховного суда) скрылись из лагеря Айн-Исса, расположенного на севере Сирии в районе, где Турция с середины уходящей недели проводит военную антитеррористическую операцию.

Как сообщает автономная курдская администрация, лагерь, где находились террористы ИГ* с семьями, расположен на территории, которая контролируется арабо-курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF). В лагере содержатся 13 тысяч человек, часть из них, как отмечается, могла покинуть территорию лагеря.

Легитимные сирийские власти не признают курдскую автономную администрацию на северо-востоке страны, и ее военное крыло — SDF.

Напомним: о начале антитеррористической операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии на севере страны 9 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, военная операция направлена против террористической группировки ИГ* и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана» с тем, чтобы ликвидировать террористический коридор, создаваемый на границе, а также на достижение мира и стабильности вдоль сирийско-турецкой границы.

Курды из SDF, которые также говорили, что воюют против террористов ИГ*, на самом деле, военных действий не вели, а занимали сирийские территории путем заключения договоренностей с террористами. При этом на занятых территориях они начинали оказывать давление и насилие на местное арабское население. Подавляющее большинство террористов в Сирии были уничтожены силами сирийской правительственной армии и ВКС России, которые действуют в арабской республике по просьбе Дамаска.

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