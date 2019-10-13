Силы Турции и ССА освободили центр сирийского Рас-эль-Айна от курдских боевиков

Совместное наступление военных Турции и Свободной сирийской армии в рамках операции «Источник мира» помогло освободить центр сирийского города Рас-эль-Айн от боевиков курдского формирования «Сил народной самообороны», сообщил телеканал NTV 13 октября.

Также сообщается, что стычки продолжаются в восточных районах города, где находится индустриальная зона. Турецкое министерство обороны опубликовало фотографии, которые подтверждают размещение спецназа в центре сирийского города.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего на границе государств и на трассе М4. По сути, военное наступление носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они договаривались с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.