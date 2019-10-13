Эксперт рассказал о противоречиях курдских образований в Сирии с Дамаском

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии не против курдского народа, а против вооруженных формирований, значительное большинство в которых представляют курды. Об этом заявил глава Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

Контроль SDF («Демократические силы Сирии») над некоторыми территориями на севере Сирии вызвал ряд этнополитических конфликтов, поскольку исторически на этих землях проживали не курды, а арабы-сунниты, заявил эксперт.

«Действительно, перед нами не только курды, поскольку сюда включено несколько арабских племен. SDF – это не чисто курдское политическое образование, но курды представляют там значительное большинство, и по этой причине они формируют повестку этой организации», — сообщил Исаев в беседе с «Экономикой Сегодня».

Исаев отметил, что территория Рожавы — автономного курдского образования, самопровозглашенного в 2014 году, которое сегодня контролируется SDF, должна быть также включена в состав Сирии и подчиняться Дамаску, если речь идет о едином сирийском государстве.

Но долгие переговоры представителей курдских формирований с официальным Дамаском не привели к результату, устраивавшему бы всех в вопросе с включением курдской автономии в состав Сирии. Курды требовали существенных прав и автономии, а Дамаск требовал разоружения всех курдских военных частей.

«В принципе, здесь имеет место история, которая повторялась на протяжении долгого времени между Дамаском и курдами, между Багдадом и курдами, т.е., по сути своей, мы видим, как курды продолжают гнуть свою линию. Хотя SDF и не требует напрямую отделения и своего государства, ведь они понимают насколько это сложно, но, тем не менее, курды требуют очень большой автономии», — заклчюил Исаев.

Ранее сообщалось, что «Независимая ассоциация сирийских курдов» (ISKA) поддержала турецкую военную операцию в Сирии.

Военная операция Турции «Источник мира», по утверждению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, является антитеррористической и проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенного в РФ ИГ*, а целью военной операции является уничтожение террористического коридора вдоль границ САР.