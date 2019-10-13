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 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

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14:04   13 Октября 2019
Весь мир

Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями тайфуна

Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями тайфуна

Президент России Владимир Путин направил японскому премьер-министру Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу смертельных и разрушительных последствий мощнейшего за последние 60 лет тайфуна «Хагибис», обрушившегося на государство.

Как сообщает Кремль, в телеграмме говорится, что Россия разделяет боль японского народа из-за того, что в результате стихийного бедствия погибли десятки человек.

«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями тайфуна

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Автор: Александр Люблинский
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