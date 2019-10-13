Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями тайфуна

Президент России Владимир Путин направил японскому премьер-министру Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу смертельных и разрушительных последствий мощнейшего за последние 60 лет тайфуна «Хагибис», обрушившегося на государство.

Как сообщает Кремль, в телеграмме говорится, что Россия разделяет боль японского народа из-за того, что в результате стихийного бедствия погибли десятки человек.