Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями тайфуна
Президент России Владимир Путин направил японскому премьер-министру Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу смертельных и разрушительных последствий мощнейшего за последние 60 лет тайфуна «Хагибис», обрушившегося на государство.
Как сообщает Кремль, в телеграмме говорится, что Россия разделяет боль японского народа из-за того, что в результате стихийного бедствия погибли десятки человек.
«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.