Путин уверен, что настало время вернуть САР в «арабскую семью»

Сирию уже пора вернуть в «арабскую семью», то есть в Лигу арабских государств, поделился мнением российский лидер Владимир Путин в беседе с телеканалами RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Сирию уже пора, мне кажется, вернуть в семью арабских народов, вернуть ее в Лигу арабских государств», — сказал он.

Стоит отметить, что президент вспомнил о САР, когда говорил о друзьях России в арабском мире. Напомним, что республика покинула ЛАГ еще в 2011 году.

В целом, ситуацию в Сирии нельзя назвать стабильной, однако Путин надеется, что это пройдет. Более того, он уверен в неизбежности стабилизации и желает, чтобы это случилось как можно скорее.

«Само по себе это не быстро закончится, если все отправить по волнам, что называется, и не предпринимать попыток нормализовать ситуацию…Россия все будет делать для того, чтобы эта нормализация наступила как можно быстрее. Будем помогать нашим друзьям», — заверил он.

Что касается отношений России со странами арабского мира, то развитие дружественных отношений отвечает национальным интересам страны и будет продолжаться.