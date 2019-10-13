Депутат Альшевских рассказал, как новый храм поможет благоустройству Екатеринбурга

Сегодня особенный день для екатерибуржцев: горожанам предлагают выбрать место для строительства храма Святой Екатерины, который в мае стал эпицентром протестов в городе. Жителям предложены две площадки в опросном листе: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.

По данным на 10:00 (МСК) минимальный порог явки был пройден: в опросе приняли участие 2,58% жителей — более 28 тысяч человек. Депутат Госдумы Андрей Альшевских не стал исключением и проголосовал на участке в доме №34 по Билимбаевской улице. Свой выбор, как признался Альшевских, сделал уже давно. О том, как прошло голосование, парламентарий поделился с «Политикой сегодня».

«Я выбрал вторую площадку — у Макаровского моста, потому что она, во-первых, свободна: там нет такой плотной застройки, как у первой площадки — приборостроительного завода, за который агитировали многие. Строительство храма может дать толчок к комплексному развитию этой территории», — считает Альшевских.

Вблизи Макараровского моста, по словам парламентария, находится территория, на которой располагается ветхое жилье. Привести ее в порядок уже пытались: однако аварийные постройки так и не были снесены.

«Там есть порядка десяти двухэтажных «бараков», которые находятся в достаточно плохом состоянии и попадают в разряд ветхого, аварийного жилья. Само по себе место позволяет построить храм. Был застройщик, который хотел заниматься строительством жилья. Территория большая, интересная в центре города», — говорит депутат.

Вторая причина, по которой Альшевских выбрал набережную за Макаровским мостом — это желание облагородить центр города, потому как местные власти очень неохотно желают вкладывать туда деньги. Место на приборостроительном заводе облагораживать не нужно, а потому строительство храма Святой Екатерины обойдется в разы дешевле.

«На мой взгляд, неправильно, когда представители власти говорят, что мы выбираем другую площадку, потому что туда нужно меньше вкладывать денег. Считаю, что неправильно, когда чиновники начинают мыслить такой категорией — куда бы нам меньше вкладывать деньги. Если выиграет та площадка, за которую я проголосовал, то власти будут вынуждены вкладывать в нее деньги: им нужно будет благоустраивать набережную, появится новое общественное пространство для жителей Екатеринбурга. У нас очень мало таких территорий, поэтому это было бы здорово в целях развития города Екатеринбурга», — отметил Альшевских.

Забегая вперед, депутат добавил, что сегодня в Екатеринбурге впервые проходит такой широкий опрос. И проект храма должен быть реализован только исходя из выбора горожан.

В середине мая в центре Екатеринбурга люди выходили на акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма.