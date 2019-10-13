Путин рассказал, почему Трамп не может наладить отношения с Россией

Внутриполитическая повестка Соединенных Штатов не позволяет президенту США Дональду Трампу кардинально улучшить отношения с Россией, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic.

Российский президент отметил, что во время прошлой предвыборной кампании Трамп выступал за нормализацию отношений с Москвой, но «к сожалению, до сих пор этого не сделано», подчеркнул Путин. Тем не менее, претензий к американскому коллеге у российского президента нет.

«Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил Путин.

Ранее Путин сообщил, что не следит за высказываниями Трампа в Twitter и сам аккаунта в популярной социальной сети не имеет. Тем не менее, Путин считает мнение Трампа по ряду вопросов важным «для мира в целом» и заметил, что иногда сотрудники Кремля сообщают президенту о заявлениях американского коллеги в интернете.