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13:44   13 Октября 2019
Весь мир

Жители сирийской Ракки вышли на массовый митинг против произвола курдских террористов

Жители сирийской Ракки вышли на массовый митинг против произвола курдских террористов

Массовый митинг в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии и против иностранной интервенции прошел в воскресенье в сирийском городе Дибси-Афнак в провинции Ракка.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, люди выступают против оккупации региона курдскими вооруженными формированиями, со стороны которых местное население на протяжении последних лет подвергается дискриминации. В частности, курды закрывают в регионе государственные школы, и принуждают детей учиться на курдском языке. Также, под видом зачистки от боевиков ИГ* — запрещенной в России и в ряде других государств террористической группировки, боевики YPG — курдских «отрядов народной самообороны», связанных с террористами РПК (Рабочей партии Курдистана), занимаются убийствами представителей суннитов.

В то же время, как отмечается, с террористами ИГ* курды боевых действий не ведут, как это при поддержке ВКС РФ делают сирийские правительственные Вооруженные силы. Курды предпочитают договариваться с террористами и без боя занимать все новые сирийские территории. Таким образом они в 2017 году взяли под контроль важные регионы на восточном берегу Евфрата, в том числе нефтяные месторождения Аль-Танак и Аль-Омар.

На протяжении последних лет оккупационные курдские власти принудительно мобилизовали мужчин из числа местного арабского населения, заставляя молодых людей воевать против правительственных сил, а в случае отказа сажали их в тюрьму, либо требовали крупные денежные суммы в виде отступных.

* - Жители сирийской Ракки вышли на массовый митинг против произвола курдских террористов

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Автор: Александр Люблинский
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