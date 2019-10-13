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13:18   13 Октября 2019
Весь мир

Путин заявил, что не следит за постами Трампа в Twitter

Путин заявил, что не следит за постами Трампа в Twitter

Российский президент Владимир Путин заявил, что не следит за высказываниями своего американского коллеги Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter, хоть и считает его мнение по разным вопросам в целом важным для мира.

Об этом президент России заявил в интервью трем телеканалам — Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic, в преддверии его поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

«У меня самого нет никакого Twitter. И я не слежу за этим. Но, конечно, время от времени мои сотрудники мне сообщают», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, читает ли он Twitter Дональда Трампа.

При этом он добавил, что мнение президента США, конечно, имеет большое значение для многих и для мира в целом, но сам он его посты в сети микроблогов не читает.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #путин #политика #трамп #twitter #весь мир

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