Путин рассчитывает на скорое начало работы Конституционного комитета САР

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии начнет свою работу в ближайшие дни.

Об этом глава РФ заявил в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.

«Мы так настаивали — и я очень рад тому, что это сейчас происходит — на начале политического процесса в результате создания так называемого Конституционного комитета», — прокомментировал Путин ситуацию в Сирии.

Президент отметил, что для формирования комитета пришлось пройти сложный и долгий путь. Сейчас Конституционный комитет сформирован со стороны правительства, президента САР Башара Асада и со стороны оппозиции.

По утверждению российского президента, военнослужащие РФ пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство, но это не значит, что в стране нет внутренних проблем. Это также не означает отсутствия ответственности у действующего руководства Сирии за сложившуюся ситуацию, подчеркнул глава РФ.

«...Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование», — заявил Путин.

Напомним, ранее в рамках того же интервью Путин рассказал об «очень позитивном» отношении сирийцев к российским военнослужащим и военной полиции РФ в САР.