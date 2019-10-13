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13:25   13 Октября 2019
Россия

Путин рассчитывает на скорое начало работы Конституционного комитета САР

Путин рассчитывает на скорое начало работы Конституционного комитета САР

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии начнет свою работу в ближайшие дни.

Об этом глава РФ заявил в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.

«Мы так настаивали — и я очень рад тому, что это сейчас происходит — на начале политического процесса в результате создания так называемого Конституционного комитета», — прокомментировал Путин ситуацию в Сирии.

Президент отметил, что для формирования комитета пришлось пройти сложный и долгий путь. Сейчас Конституционный комитет сформирован со стороны правительства, президента САР Башара Асада и со стороны оппозиции.

Путин рассчитывает на скорое начало работы Конституционного комитета САР

По утверждению российского президента, военнослужащие РФ пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство, но это не значит, что в стране нет внутренних проблем. Это также не означает отсутствия ответственности у действующего руководства Сирии за сложившуюся ситуацию, подчеркнул глава РФ.

«...Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование», — заявил Путин.

Напомним, ранее в рамках того же интервью Путин рассказал об «очень позитивном» отношении сирийцев к российским военнослужащим и военной полиции РФ в САР.

Путин рассчитывает на скорое начало работы Конституционного комитета САР

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Автор: Олег Королев
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