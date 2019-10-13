Российский лидер Владимир Путин не исключил, что возможная новая гонка вооружений может перерасти во вторую холодную войну. Он побеседовал с телеканалами RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — уточнил он.

И это при условии, что РФ занимает седьмое место в рейтинге стран по расходам на оборону. Как объяснил президент, не имеющее аналогов оружие — это результат «целенаправленной работы на важнейших направлениях».

«Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы», — сказал он.

Гонка вооружений не несет за собой ничего позитивного, подчеркнул Путин. Вместе с тем, НАТО ведет деструктивную деятельность вблизи российских границ с целью нивелировать стратегический ядерный потенциал. Однако такая попытка заранее обречена на неудачу.