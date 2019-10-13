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13:11   13 Октября 2019
Россия

Путин надеется, что холодная война не повторится

Путин надеется, что холодная война не повторится

Российский лидер Владимир Путин не исключил, что возможная новая гонка вооружений может перерасти во вторую холодную войну. Он побеседовал с телеканалами RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — уточнил он.

И это при условии, что РФ занимает седьмое место в рейтинге стран по расходам на оборону. Как объяснил президент, не имеющее аналогов оружие — это результат «целенаправленной работы на важнейших направлениях».

«Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы», — сказал он.

Гонка вооружений не несет за собой ничего позитивного, подчеркнул Путин. Вместе с тем, НАТО ведет деструктивную деятельность вблизи российских границ с целью нивелировать стратегический ядерный потенциал. Однако такая попытка заранее обречена на неудачу.

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Автор: Анна Манц
#путин #нато #холодная война #гонка вооружений

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