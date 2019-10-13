Путин заявил о доверии сирийцев к российским военнослужащим

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сирийцы «очень позитивно» относятся к российским военным и к военной полиции РФ в Сирии.

«Мне очень приятно отметить, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к российским военнослужащим, к нашей военной полиции», — заявил Путин в интервью RT Arabic.

Российский президент рассказал, что местные жители в Сирии идут за защитой к военным РФ и к российской военной полиции. «И местные жители — прямо у меня есть конкретные примеры — просто идут к ним за защитой», — заключил Путин.

Напомним, 12 октября президент РФ призвал все другие государства, вооруженные силы которых незаконно находятся на территории Сирии, покинуть регион. Он отметил, если будущее легитимное руководство Сирии заявит, что более не нуждается в российской помощи внутри страны, то вывод ВС будет касаться и России.

11 октября США вывели своих военнослужащих из зоны операции Турции на севере Сирии, объяснив это беспокойством за безопасность американских военных. При этом в Пентагоне подчеркнули, что не бросают курдских партнеров.