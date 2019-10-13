Депутат ГД подтвердил, что курдские боевики в Сирии поддерживают ИГ*

Террористы «Исламского государства»* (запрещено в России) получают поддержку от курдских боевиков, заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыдкин в интервью с iReactor 13 октября.

По его словам, распространение идеологии ИГ* по всей планете по большей части стало возможным именно благодаря представителям курдских группировок. Они не просто их поддерживают, но и защищают лагеря террористов.

«Здесь Турция, на мой взгляд, преследует вполне объяснимые интересы своей страны. Прежде всего, Анкара намерена сделать пункты безопасности вблизи своих границ. Курды сейчас являются некоторым подобием марионеток в руках Соединенных Штатов Америки», — сказал парламентарий

Турецкие власти, по мнению депутата, постараются быстро закончить военную операцию «Источник мира», в отличие от американских, которым просто нужен предлог, чтобы оставаться в Сирии. К тому же, наступление сопровождается поддержкой авиации и артиллерии, что дает положительные плоды.

«Мы [Россия] неоднократно предлагали решить вопрос в рамках политического диалога Дамаска и курдов. Мы неоднократно предлагали сторонам использовать переговоры и решить вопрос в рамках конструктивного диалога с целью недопущения конфронтации на северо-востоке Турции», — напомнил Швыдкин.

Однако курдские боевики проигнорировали это, что и стало причиной антитеррористической операции турков.

Напомним, что ранее Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира», которая должна развернуться в восточной части арабской республики. По словам главы Турции Тайипа Эрдогана, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»*.

Цель «Источника мира» — уничтожение террористического коридора, который хотели создать боевики вдоль границы. К тому же, она проводится для достижения мира и стабильности в Сирии, в первую очередь, на границе с Турцией и на трассе М4. Стоит отметить, что операция носит антитеррористический характер.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы якобы освободить их от ИГ*. Вместе с этим, они стали давить на арабское население, подвергая его не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого они пытались договориться с террористами, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.