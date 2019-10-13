Путин осудил атаки на саудовские НПЗ и заявил об улучшении отношений РФ и СА

Президент России Владимир Путин заявил, что осуждает атаки на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии и рассказал о росте товарооборота между двумя странами.

Путин сообщил в интервью телеканалам RT Arabic и Al Arabiya, что несмотря на достаточно низкий уровень отношений между Советским Союзом и Саудовской Аравией, за последние годы взаимодействие РФ и СА кардинальным образом улучшилось. Президент напомнил о совместной платформе на 10 миллиардов долларов, созданной Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.

«В прошлом году рост [товарооборота - ред.] составил 15%, в этом году за первое полугодие — уже 38%», — заявил президент РФ.

По словам Путина, «Сибур холдинг» рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более миллиарда долларов в Саудовской Аравии.

«Два миллиарда уже проинвестированы, работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных и интересных [совместных проектов - ред.]», — отметил Путин.

Президент также напомнил о недавних атаках дронов на саудовские НПЗ, ответственность за которые взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Путин отметил, что РФ осуждает акции подобного рода, независимо от того, кто стоит за инцидентом. Он отметил, что в этом вопросе «не может быть двойного толкования».

«Подобные акции не приносят результата ни для кого. В том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что, если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что нефтяной рынок после инцидента в течение первой недели вернулся к естественным показателям из-за «фундаментальных факторов», которые формируют рынок и не позволят ценам падать или возрастать.

Напомним, 10 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что одной из главных тем визита Путина в Эр-Рияд станут перспективы сотрудничества стран в ВТС.