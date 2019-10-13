Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин уверен, что вторая холодная война почти не затронет Россию

Путин уверен, что вторая холодная война почти не затронет Россию

 Путин рассказал о разработке передовых вооружений

Путин рассказал о разработке передовых вооружений
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

 Химик NASA уверен, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне

Химик NASA уверен, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне
Путин уверен, что вторая холодная война почти не затронет Россию

Путин уверен, что вторая холодная война почти не затронет Россию

 Путин рассказал о разработке передовых вооружений

Путин рассказал о разработке передовых вооружений
Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

 Химик NASA уверен, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне

Химик NASA уверен, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне
13:02   13 Октября 2019
Весь мир

Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

Всем странам необходимо принимать во внимание интересы Ирана, и Москва, со своей стороны, намерена создать условия для улучшения отношений Тегерана с соседями.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, накануне своего визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic.

«У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории — иранцы, персы здесь жили веками — не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением», — подчеркнул российский лидер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #иран #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...