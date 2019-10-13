Путин заявил, что другие страны должны уважать интересы Ирана

Всем странам необходимо принимать во внимание интересы Ирана, и Москва, со своей стороны, намерена создать условия для улучшения отношений Тегерана с соседями.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, накануне своего визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic.