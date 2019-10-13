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12:28   13 Октября 2019
Весь мир

В Госдуме назвали позицию США по операции Турции в Сирии неприемлемой для России

В Госдуме назвали позицию США по операции Турции в Сирии неприемлемой для России

Позиция Вашингтона насчет операции Турции «Источник мира», которая проходит на востоке Сирии, абсолютно неприемлема для Москвы, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, что ранее Россия отказалась поддержать заявление Совета Безопасности ООН по турецкой операции, которое было предложено Штатами. В нем от Анкары потребовали прекратить «вторжение» и решить все проблемы дипломатическим путем.

В Госдуме назвали позицию США по операции Турции в Сирии неприемлемой для России

Парламентарий напомнил, что именно США и их партнеры по НАТО своими действиями обострили ситуацию на Ближнем Востоке. Благодаря им, боевики, в частности члены «Исламского государства»* (запрещено в России), чувствуют себя в Сирии «вполне вольготно».

«Так что сейчас, фактически, все маски сорваны: заявление США в Совбезе ООН говорит, что Вашингтон просто волнуется о террористических организациях, которые американцы так кропотливо создавали и пестовали», — уверен собеседник ФАН.

По его словам, Вашингтон создает группировки боевиков как дубинку против стран с иными от США взглядами. Европейскими же государствами он манипулирует через провоцирование потока беженцев.

«Еще раз повторю: маски сорваны — Соединенные Штаты в очередной раз показали, что в отличие от России, которая реально борется с терроризмом, вашингтонские политики всеми доступными способами пытаются этот терроризм поддержать», — подытожил депутат.

В Госдуме назвали позицию США по операции Турции в Сирии неприемлемой для России

Напомним, что 9 октября в Турции заявили о начале военной операции «Источник мира» в восточной части Сирии, которая направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Анкара намерена уничтожить террористический коридор на границе, а также вернуть мир и стабильность в регион. Прежде всего ее интересует деэскалация ситуации на турецко-сирийской границе и трассе М4. Наступление является антитеррористическим.

Стоит отметить, что вооруженные формирования курдов взяли под контроль ряд районов под предлогом якобы их освобождения от боевиков ИГ*. Однако никаких боевых действий против них так и не последовало, они ликвидируют лишь самых радикальных фанатиков. В то время как ВКС РФ и САА действительно пытаются избавить регион от терроризма, курды дискриминируют и применяют насилие к арабскому населению захваченных территорий.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
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