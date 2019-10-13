Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 25 человек

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 25 человек, еще 15 пропали без вести. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Напомним, 12 октября власти Японии объявили эвакуацию из-за тайфуна «Хагибис», пришедшего на японский архипелаг с юго-востока. Метеорологи предсказывали, что разрушительность урагана может быть сравнима с тайфуном «Ида» 1958 года, из-за которого погибло свыше шести тысяч человек.

В субботу ветер в Токио достигал скорости до 45 метров в секунду. Днем в субботу травмы различной степени тяжести получили более 50 человек, трое были объявлены пропавшими без вести из-за оползня в префектуре Гумма — одного из них нашли мертвым.

Наивысший уровень опасности объявили в Токио и еще нескольких городах из-за ливней. Токийский международный аэропорт Ханэда полностью приостановил работу в связи с тайфуном «Хагибис». Генсек японского правительства Есихидэ Суга сообщил об отсутствии электроснабжения в 376 тысячах домов, еще в 14 тысячах домов отключена вода. В некоторых районах реки уже вышли из берегов, сообщается о подтоплениях.