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12:18   13 Октября 2019
Весь мир

Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 25 человек

Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 25 человек

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 25 человек, еще 15 пропали без вести. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Напомним, 12 октября власти Японии объявили эвакуацию из-за тайфуна «Хагибис», пришедшего на японский архипелаг с юго-востока. Метеорологи предсказывали, что разрушительность урагана может быть сравнима с тайфуном «Ида» 1958 года, из-за которого погибло свыше шести тысяч человек.

Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 25 человек

В субботу ветер в Токио достигал скорости до 45 метров в секунду. Днем в субботу травмы различной степени тяжести получили более 50 человек, трое были объявлены пропавшими без вести из-за оползня в префектуре Гумма — одного из них нашли мертвым.

Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 25 человек

Наивысший уровень опасности объявили в Токио и еще нескольких городах из-за ливней. Токийский международный аэропорт Ханэда полностью приостановил работу в связи с тайфуном «Хагибис». Генсек японского правительства Есихидэ Суга сообщил об отсутствии электроснабжения в 376 тысячах домов, еще в 14 тысячах домов отключена вода. В некоторых районах реки уже вышли из берегов, сообщается о подтоплениях.

Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 25 человек

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Автор: Тимофей Булочкин
#происшествия #япония #чп #новости #общество #весь мир #тайфун

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