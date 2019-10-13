Химик NASA уверен, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне

Участник Астробиологической инициативы NASA профессор Стивен Беннер рассказал о зарождении жизни на Земле в кулуарах московской части XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+, которая проходит в МГУ 13 октября, сообщило ТАСС.

Химик уверен, что космическая органика не могла стать участником создания первых «кирпичиков жизни». Он обосновывает свою точку зрения тем, что столкновение Земли с протопланетным телом размером с Марс расплавило нашу планету и, как следствие, все органические молекулы.

Ученый отдает роль пособника создания жизни Луне, которая помогла сделать зарождавшуюся земную атмосферу менее «кислой». Такое влияние, утверждает специалист, помогло местным простейшим молекулам собираться в первые «кирпичики».

«Несмотря на то, что эти молекулы, присутствующие в межзвездной среде, вряд ли участвовали в зарождении жизни, их открытие было очень важным для нас по одной простой причине. Оно показало, как эти вещества могут формироваться в космосе и на поверхности Земли, что позволило нам воспроизвести этот процесс в лаборатории с учетом тех геологических данных о первых эпохах жизни планеты, которые у нас уже есть», — добавил Беннер.

Стоит отметить, что с такой «лунной» теорией не согласны ряд коллег профессора. Так, профессор МГУ и университета в городе Оснабрюк Армен Мулкиджанян считает, что все запасы водорода и аммиака должны были улетучиться еще до остывания юной Земли.